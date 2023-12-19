Москва онлайн покажет закулисье спектакля "Тайна хранителя времени"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

20 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть закулисье новогоднего спектакля "Тайна хранителя времени" в парке Театра кукол Образцова. Корреспондент Анна Луговская пообщается с режиссером-постановщиком Еленой Польди и артистами.

Зрителей ждет не обычный спектакль, а цирковая театрализованная авантюра в Образцовпарке.

Согласно сюжету, двенадцать персонажей из легендарных часов Театра кукол Образцова вместе с хранителем времени отправятся в путешествие, чтобы починить часовой механизм и запустить время Нового года.

"Тайна хранителя времени" – это совместный проект Театра кукол Образцова и независимой театрально-цирковой компании "Антикварный цирк" при участии артистов Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева.

Смотрите прямую трансляцию 20 декабря в 11:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.