Образовательный проект "TVоя Москва" назвал победителей конкурса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Образовательный проект "TVоя Москва" подводит итоги 2020 года. Несмотря на изменение формата лекций и мастер-классов, аудитория слушателей и участников проекта в этом году выросла. Накануне организаторы конкурса подвели итоги и наградили победителей конкурса шестого сезона.

Победителем в номинации "Подкаст" стал Иван Тюнин, приз в номинации Online получила Ксения Гречкина, победа в секции "Реклама" досталась Елизавете Даринской, а в номинации "Телевидение" награда досталась Анастасии Виноградовой.

Работы оценивались по следующим критериям: точность и доходчивость изложения материала, глубина раскрытия заявленной темы, эмоциональная составляющая, новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления.

Награждение победителей состоялось в студии телеканала Москва 24. Ведущая церемонии Полина Соловьева поздравила конкурсантов и пригласила на стажировку в медиахолдинг. А завершился вечер фантастическим концертом Zivert.

Телеверсию церемонии награждения и концерт Zivert смотрите 20 ноября в 23:10 на телеканале Москва 24.