РИА Новости запустило проект к 75-летию Нюрнбергского процесса

Фото: Пресс-служба "РИА Новости"
РИА Новости запустило мультимедийный исторический проект к 75-летию Нюрнбергского процесса. На портале проекта "Нюрнберг. Начало мира" будут ежедневно публиковаться материалы, посвященные главному судебному процессу XX столетия.
Истории будут как на русском, так и на немецком, французском и английском языках при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik в дальнем зарубежье. На протяжении года портал nuremberg.media будет публиковать уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, предоставив посетителям возможность пережить процесс день за днем.
"Проект "Нюрнберг. Начало мира" – это не еще один мемориал или музей, хранящий память о великом событии. Это живой разговор с аудиторией на языке новых медиа, это возможность с помощью современных информационных технологий понять, постичь, прочувствовать историческую правду процесса день за днем, с ноября 1945 по октябрь 1946 года", – рассказал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В основе проекта – свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков трибунала. Проект завершится в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.
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