Москва онлайн: директор Третьяковской галереи расскажет о предстоящих выставках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

20 сентября в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по теме "Третьяковская галерея. Настоящее и будущее".

Об итогах текущего года и планах Государственной Третьяковской галереи на будущий год расскажут:



генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова;

заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова;

заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар;

заведующий отделом графики XVIII – начала XX века Государственной Третьяковской галереи Ирина Шуманова.