Антон Лаврентьев представит новую песню на крыше Fantomas

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Фото: antonlavrentiev.com
25 августа российский музыкант, певец, актер, теле- и радиоведущий Антон Лаврентьев выступит с большим летним концертом на крыше Fantomas на Болотной набережной.
Голос главного героя русскоязычной версии мультфильма "Зверополис", один из ведущих шоу "Орел и решка. Шопинг" на протяжении трех сезонов, один из самых запоминающихся участников шоу "Голос" 2017 года – Лаврентьев готовит незабываемый концерт. Под закат лета он представит свою новую песню "Не отпускай" (которая появится на всех стриминг-сервисах 23 августа) и исполнит главные хиты с нового сольного альбома "Близнецы", который уже готовится к выходу. На нем он представит не просто треки, а, скорее, симбиоз стихов, песен и новых музыкальных направлений в обрамлении электронной музыки. И все это на фоне красивейшего вида на столичные набережные и Москву-реку.
"Я стремился рисовать словами и искал инструменты для погружения людей в информационно-образное пространство, где каждый сможет видеть свое, воспринимая рассказанное, услышанное," – рассказал Антон.
Билеты доступны по ссылке.
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