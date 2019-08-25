Антон Лаврентьев представит новую песню на крыше Fantomas

Фото: antonlavrentiev.com

25 августа российский музыкант, певец, актер, теле- и радиоведущий Антон Лаврентьев выступит с большим летним концертом на крыше Fantomas на Болотной набережной.

Голос главного героя русскоязычной версии мультфильма "Зверополис", один из ведущих шоу "Орел и решка. Шопинг" на протяжении трех сезонов, один из самых запоминающихся участников шоу "Голос" 2017 года – Лаврентьев готовит незабываемый концерт. Под закат лета он представит свою новую песню "Не отпускай" (которая появится на всех стриминг-сервисах 23 августа) и исполнит главные хиты с нового сольного альбома "Близнецы", который уже готовится к выходу. На нем он представит не просто треки, а, скорее, симбиоз стихов, песен и новых музыкальных направлений в обрамлении электронной музыки. И все это на фоне красивейшего вида на столичные набережные и Москву-реку.

"Я стремился рисовать словами и искал инструменты для погружения людей в информационно-образное пространство, где каждый сможет видеть свое, воспринимая рассказанное, услышанное," – рассказал Антон.

Билеты доступны по ссылке.

После ухода из шоу "Орел и решка" Лаврентьев сосредоточился на музыкальной деятельности и выпустил альбом "Мои путешествия", вошедший в топ-3 российского iTunes. В 2017 году Антон принял участие в шоу "Голос" в команде Пелагеи, где дошел до полуфинала и стал одним из самых запоминающихся участников.