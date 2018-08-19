Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Выставка "Находки моей улицы" открылась в Музее Москвы. Посетители смогут увидеть интересные и уникальные артефакты, которые были найдены в столице во время работ по благоустройству в центре города.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, одним из главных экспонатов выставки является "Перстень Лазарянов". Такое название дали находке, обнаруженнойв ходе работ в Армянском переулке у дома 2. Артефакт представляет собой серебряный перстень, украшенный овальной вставкой из агата, на которой вырезан рельефный профиль. По оценкам специалистов, перстень датируется второй половиной XVIII – первой половиной XIX века.

Эксперты полагают, что владелицей кольца была представительница семьи армянского купца Лазаря Назаровича Лазаряна, который вместе с родными жил в этом районе.

Ранее сообщалось, что в центре столицы археологи обнаружили предметы быта, религиозные артефакты и монеты XVIII–XX веков. Находки сделаны в Армянском и Малом Златоустинском переулках во время работ по благоустройству. Отмечалось, что находки отреставрируют и выставят в столичных музеях.

Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, специалисты нашли рельефный расписной изразец одной из печей. Он датируется началом XVIII века. Также нашли деревянную сапожную колодку, которая придавала правильную форму обуви, когда ее шили. Кроме того, в Армянском переулке археологи нашли накладку из меди со вставкой из прозрачного ограненного стекла синего цвета. Такими изделиями украшали оклады икон.

В Малом Златоустинском переулке специалисты нашли фрагмент нательного креста, изготовленный из меди. Такие кресты делали с XVII по конец XIX века. Также в ходе раскопок нашли две части церковной лампады. Специалисты предполагают, что их использовали в Златоустовском монастыре, который был разрушен в советское время.