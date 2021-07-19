В Сети запустили цифровой музей ЖЭК-арта

Фото: пресс-служба музея ЖЭК-арта

В Сети появился сайт цифрового музея ЖЭК-арта. На портале можно увидеть 3D-модели самых типичных персонажей российских дворов, сделанных из подручных материалов, а также посмотреть видеоинтервью с его создателями и смоделировать собственный экспонат выставки.

Стартовая страница сайта выполнена в виде 360-градусной панорамы. На ней можно увидеть типичный российский двор со знакомыми каждому Чебурашкой из шин, свиньей из 6-литровой бутылки и пнем-богатырем.

В разделе "Бестиарий" представлена основная экспозиция музея: 15 самых популярных персонажей, которые чаще всего встречаются в российских дворах. Их можно рассмотреть со всех сторон, узнать об их характере и даже социальном положении.

В разделе "Сделай сам" каждый сможет собрать собственного персонажа из подручных средств: шин, бутылок и тазов, поместить его на фон своего двора или в любое другое место, придумать ему название и поделиться картинкой в социальных сетях.

По мнению создателей проекта, онлайн-музей – это попытка переосмысления места ЖЭК-арта в повседневной жизни. Согласно замыслу, каждый из посетителей музея может в одном из образов узнать своих знакомых, друзей или самого себя.