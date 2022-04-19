"Сон в летнее утро" Федора Бондарчука покажут в программе "The City х ВГИК"

Фото: Москва 24

Короткометражный фильм Федора Бондарчука "Сон в летнее утро" (1989 года) покажут в очередном выпуске "The City х ВГИК". Эфир пройдет на канале Москва 24 в 00:10 20 апреля.

После показа ведущий программы Александр Богуславский обсудит со Светланой Бондарчук первые опыты будущих мастеров блокбастера и то, как фильм, жестко привязанный к эпохе, может вновь стать актуальным.

Ранее в цикле передач для киноманов уже показывали фильм "Рай" Бориса Акопова, картину Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь" и короткометражную "Калифорнию" Дастана Мадалбекова. Цель проекта – познакомить зрителя с молодыми российскими именами и показать кино, которое практически невозможно где-то еще посмотреть.