"Рай" Бориса Акопова покажут в программе "The City х ВГИК"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Короткометражный фильм "Рай" Бориса Акопова (2016 год) покажут в очередном выпуске "The City х ВГИК".

После показа ведущий программы Александр Богуславский поговорит с актером Сергеем Епишевым о принятии национальной идентичности с точки зрения культурной матрицы, а также почему в российском кино всегда пьют и дерутся. Эфир пройдет на канале Москва 24 в 00:10 15 апреля.

Ранее в цикле передач для киноманов уже показывали фильм Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь" и короткометражную "Калифорнию" Дастана Мадалбекова. Цель проекта – познакомить зрителя с молодыми российскими именами и показать кино, которое практически невозможно где-то еще посмотреть.