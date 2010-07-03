Стала известна дата похорон актрисы Цывиной

Фото: кадр из фильма "По ту сторону смерти", режиссер Сергей Чекалов

Прощание с заслуженной артисткой РФ Ириной Цывиной пройдет в Доме Кино, в понедельник, 22 апреля. Начало – в 11 часов утра. После этого состоятся похороны, сообщил ИА "НСН" возлюбленный актрисы, актер Денис Сердюков.

О смерти вдовы Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стало известно 18 апреля. Тело 55-летней женщины обнаружил ее сын. Причина смерти актрисы Цывиной не уточняется.

Актриса сыграла в сериалах "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38" и "Папины дочки". Также она снялась в таких картинах, как "В полосе прибоя", "Елки-палки!", "Принцесса цирка".