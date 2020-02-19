"Желтый и Черный": клоунское шоу Егора Дружинина представят в столице

Фото: предоставлено организаторами

Клоунское шоу Егора Дружинина "Желтый и Черный" – волшебную сказку от взрослых детей для взрослых и детей – представят в VegasCityHall в феврале и марте.

Это уже не первый проект Егора Дружинина в качестве постановщика и продюсера детских шоу. Однако совершенно точно особенный, ведь его идея началась с мечты. Дружинин давно преклонялся перед великими артистами, работавшими в жанре клоунады, а сама возможность посмотреть на мир из-под козырька клоунского котелка и посмеяться над ним "примиряла" его с реальностью. Однажды примерив на себя красный нос и смешной костюм, он загорелся желанием попробовать себя в амплуа режиссера клоунского спектакля.

"Для меня клоунада – это не жанр, а принцип существования в предлагаемых обстоятельствах, – говорит сам Дружинин. – Клоунада – это вся жизнь в одной таблетке. За хорошим клоуном интересно наблюдать, потому что, наблюдая за ним, мы наблюдаем за собой. Современная клоунада по форме гораздо разнообразнее, чем раньше. Она проникает в те места, где раньше ей было не место, и пользуется теми вещами, которыми раньше не пользовалась. Она даже позволяет себе роскошь не быть смешной, отдавая предпочтение парадоксу, а не шутке. Но это не меняет основу ремесла".

По признанию Дружинина, сложно было не придумать историю, а не заиграться и выбрать из множества сюжетных ходов и реприз те, которые по-настоящему увлекут зрителя. При этом очень важно было не просто сделать красочное и яркое шоу, а рассказать настоящую искреннюю сказку. Сказку о том, что иногда друзья ссорятся и не хотят слышать друг друга, но если при этом они готовы меняться к лучшему и поддерживать друг друга в трудную минуту, то им под силу справиться с любыми трудностями.



Фото: пресс-служба фестиваля

Действие разворачивается на скрытом от людей острове: два клоуна – Желтый, отвечающий за день, и Черный, повелитель ночи, – случайно нарушают ход времени. Чтобы предотвратить катастрофу вселенского масштаба, им приходится забыть былые обиды и, подключив смекалку, решать проблему, которую они сами же и создали.

Следить за приключениями героев интересно будет всем: и детям, потому что в их жизни часто все идет не по плану, и взрослым, вынужденным ежедневно выкручиваться из самых неожиданных ситуаций.

Роль Желтого исполнит Михаил Кукота, а Черного – Игорь Чехов. Парни уже давно успешно работают в жанре клоунады, поэтому их выбор на роль главных героев был очевиден. Появится в шоу и Михаил Башкатов, известный зрителям по проектам "Даешь молодежь" и "Кухня". В этот раз он превратится в Комара – флегматичное и вечно голодное животное, из-за которого и начнутся все проблемы Желтого и Черного.

Билеты доступны по ссылке.