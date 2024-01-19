Шварценеггер продал часы, из-за которых его задержали в Мюнхене, за 270 тыс евро

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Киноактер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продал на аукционе свои часы, из-за которых его задержали в Мюнхене, за 270 тысяч евро. Об этом пишет газета Die Presse.

Благотворительный аукцион прошел в отеле Stanglwirt в районе австрийского горнолыжного курорта Кицбюэль в федеральной земле Тироль на западе государства. Изначально цена часов швейцарского бренда Audemars Piguet составляла 50 тысяч евро. Предмет выполнен на заказ специально для актера, говорится в статье.

Все средства будут направлены на финансирование экологических проектов "Климатической инициативы Шварценеггера".

О том, что таможенники задержали Шварценеггера в аэропорту Мюнхена из-за слишком дорогих часов, стало известно 17 января. Деятель прилетел в Европу, чтобы посетить климатический саммит в Кицбюэле. Он подтвердил, что планирует продать часы.