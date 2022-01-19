Москва онлайн: Антон Долин расскажет о фильме Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров"

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

20 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обсуждение нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров". Об особенностях ленты расскажет кинокритик Антон Долин. Мероприятие пройдет в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" и при поддержке Disney.

В фильме "Аллея кошмаров" рассказывается история Стэна Карлайла, который в паре с женщиной-психиатром обманывал людей под предлогом чтения их мыслей.

Смотрите прямую трансляцию 20 января в 22:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.