Гала-концерт в честь юбилея ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова пройдет в "Зарядье"

Фото: Александр Иванов

Гала-концерт звезд мирового исполнительского искусства "Новый век" состоится 22 ноября в Большом зале Московского концертного зала "Зарядье". Выступление завершит музыкальный марафон, который посвящен 100-летнему юбилею ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Среди артистов, которые выйдут на сцену, – выпускники вуза, а также их друзья и коллеги. Среди них – Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л. Г. Зыкиной и Московский молодежный камерный и симфонический оркестры.

Во время концерта также пройдет V церемония вручения первой в мире Международной премии в области музыкальной педагогики имени М. М. Ипполитова-Иванова. Совместно с фондом "Русское исполнительское искусство" ее присуждают лучшим педагогам-музыкантам нашей страны и мира.

Кроме того, в "Зарядье" презентуют Всероссийскую цифровую музыкально-образовательную платформу. Это новый уникальный проект офлайн- и онлайн-обучения с применением современных цифровых технологий. С видеообращением к участникам и гостям концерта обратится один из инициаторов ее создания, выпускник и почетный профессор вуза Максим Венгеров.

Отмечается, что поздравления в связи с юбилейным концертом направили министр культуры РФ Ольга Любимова и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.