Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг

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Ритм-гитарист рок-группы AC/DC Малькольм Янг скончался в возрасте 64 лет. О смерти австралийского музыканта сообщили на официальной странице коллектива в Facebook.

"Малькольм вместе с Ангусом был основателем и создателем AC/DC. С огромной самоотдачей и приверженностью он был движущей силой группы", – говорится в заявлении.

Как отметили авторы сообщения, Янг написал многие песни группы. Он также работал в качестве продюсера. Янг пережил своего старшего брата и партнера по группе AC/DC Джорджа на месяц.

Двое братьев основали легендарный коллектив в 1973 году. Малькольм не выступал с группой с 2014 года. Причиной остановки карьеры стало состояние здоровья музыканта.