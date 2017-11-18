Возле Большого театра выстроилась очередь за билетами на "Нуреева"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Возле Большого театра выстроилась длинная очередь за первой партией билетов на декабрьские премьерные спектакли балета Кирилла Серебренникова "Нуреев".

Количество билетов ограничено – всего 1000 штук, по 500 на каждый спектакль. Первым желающим приобрести их раздали специальные браслеты. В пресс-службе театра рассказали, что некоторые граждане занимали очередь еще ночью, около 5:00 они получили браслеты, передает "Интерфакс".

Предварительная продажа билетов началась в субботу, 18 ноября. Ее организовали в связи с повышенным спросом. Купить билеты можно только для личного пользования и не более двух штук на руки, в кассу необходимо предъявить свой паспорт и копию документа второго зрителя. Данные указываются на билете, их также будут сверять при входе на балет.

Премьера балета запланирована на 9 и 10 декабря. Спектакль рассказывает о судьбе легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева.

Сам Серебренников находится под домашним арестом. Режиссера обвиняют в хищении денежных средств.