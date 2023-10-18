Умер актер Евгений Артемьев, игравший в сериале "Улицы разбитых фонарей"

Фото: teatrvfk.ru

Актер театра и кино Евгений Артемьев, известный по ролям в сериалах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей", скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра имени Комиссаржевской.

"Коллектив театра имени Комиссаржевской скорбит вместе с близкими. О месте и времени прощания мы сообщим дополнительно", – отмечается на сайте.

Актер умер 14 октября, о причинах смерти не сообщается.

Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. В 1981 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Широкому зрителю актер известен также по ролям в сериалах "Хроники убойного отдела", "Невский" и "Бандитский Петербург".