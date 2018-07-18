Умер бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский

В Москве 17 июля скончался экс-солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский. Ему было 59 лет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

О том, что музыкант ушел из жизни, сообщил его близкий друг, поэт-песенник Александр Шаганов. По его словам, Браславский долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

"Безвременный уход из-за коварной болезни. С которой он боролся и помогал выстоять другим. В частности, всячески опекал онкобольных детишек", – написал Шаганов в соцсетях. 7 декабря Браславскому бы исполнилось 60 лет.

Игорь Браславский окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории им. П. И. Чайковского по классу валторны, а затем Московское музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова. Солистом группы "Доктор Ватсон" он был с 1994 по 2004 год.