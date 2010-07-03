Театральные перформансы пройдут на станциях метро

Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"

В среду, 19 июня, 25 станций метро на два часа превратятся в театральную сцену. Культурный флешмоб связан с децентрализацией культурных активностей в рамках проекта "Привет, Москва!" и программой "Мой район". Об этом сообщила пресс-служба проекта.

В столице запускается новый тематический блок "Литература и театр". Пассажиры смогут увидеть сцены, демонстрирующие разные виды и жанры театра. В течение двух часов на станциях метро в разных районах Москвы будут разворачиваться фрагменты из знаменитых театральных представлений.

Уточняется, что показанные постановки будут также продемонстрированы в видеоматериалах форума "Мой район" в Гостином дворе 4-6 июля на стенде департамента транспорта.

"Метро сегодня уже не только средство передвижения. Как и другой городской транспорт, он стал источником информации, впечатлений и эмоций. Театральный флешмоб – это транспортная и театральная коллаборация в Московском метрополитене. Мы поставили перед собой амбициозную задачу – показать, как привычное нам пространство может преображаться, дарить положительные эмоции и делать из нас активных участников культурного процесса по пути домой", – рассказывает куратор проекта "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко.

В центре имени Мейерхольда заявили, что у театра как явления всегда было стремление выйти за пределы своих стен. Поэтому сегодня театр находится в поисках нового зрителя и ищет новые площадки самовыражения, чтобы пообщаться с широкой аудиторией, заявила арт-директор центра Мейерхольда Елена Ковальская.

Также тематический блок "Литература и театр" предполагает серию городских маршрутов, аудио- и видеоэкскурсий, плакатов на станциях и эскалаторных щитов. Горожане узнают об истории создания легендарных столичных театральных постановок.

"Литература и театр" – четвертый блок проекта "Привет, Москва!", который на протяжении 10 месяцев превращает привычные поездки на городском транспорте в увлекательное путешествие по истории, кино и музыке столицы. 12 июня в Стокгольме проект отметили на международном саммите общественного транспорта UITP Global Public Transport Summit 2019. Он получил премию в номинации "Маркетинговая кампания".

