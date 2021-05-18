Джоанна Стингрей станет гостем "The City. Говорим"

Фото: instagram.com/joanna.stingray

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет американская певица Джоанна Стингрей. Эфир пройдет в ночь на среду, 19 мая.

Муза легендарного ленинградского рок-клуба, одна из значимых персон и популяризаторов советской и постсоветской рок-культуры на Западе расскажет ведущему программы Павлу Осовцеву, сколько стоит ностальгия по советскому року и нужен ли нам второй Цой.

Смотрите встречу с Джоанной Стингрей в эфире "The City. Говорим" в 00:10 на телеканале Москва 24.

Ранее гостем программы "The City. Говорим" стал шеф-повар столичного ресторана Stories Владислав Корпусов.