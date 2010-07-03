Дополнительные билеты на выставку Репина на март появились в продаже

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В продаже появились дополнительные билеты на март на выставку Ильи Репина, которая проходит в корпусе Третьяковской галереи на Крымском валу.

"В предварительной продаже появились дополнительные билеты на выставку "Илья Репин" на март", – говорится в сообщении на странице галереи в Facebook.

Ранее сообщалось, что на выставку, которая открылась 16 марта, билеты были раскуплены на две недели вперед.

Выставка, посвященная 175-летию художника, заинтересовала москвичей с первого дня работы. Поток посетителей, среди которых горожане разных возрастов, не прекращается.

В экспозицию, которая заняла три этажа, вошли более 300 произведений живописца, включая его графические работы.