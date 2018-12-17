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17 декабря, 19:09

Минкультуры считает приоритетной поддержку российского цирка

культура

17 декабря, 19:09

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Министерство культуры заявило, что в первую очередь нужно поддерживать российский цирк, передает ТАСС.

В министерстве с пониманием отнеслись к опасению гендиректора Большого московского цирка Эдгарда Запашного касательно Cirque du Soleil. "Минкультуры России как федеральный орган, осуществляющий государственную политику в цирковой сфере, считает необходимым поддерживать и развивать на территории РФ прежде всего материально-техническую базу Росгосцирка и иных российских организаций циркового искусства", – говорится в сообщении.

Ранее Запашный выступил против строительства в Сколкове постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil в России. Он считает, что это отрицательно отразится как на отечественном цирке, так и спорте в целом.

Генеральный директор Cirque du Soleil в России Наталья Романова опровергла наличие планов на открытие такой площадки. Финансировать проект должен был бизнесмен Михаил Гуцериев, являющийся основателем и совладельцем группы "Сафмар". Там эту информацию тоже опровергли.

культура

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