Директор Левкина: похороны артиста пройдут 19 ноября

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Церемония прощания и похороны бывшего солиста "На-На" Владимира Левкина запланированы на 19 ноября, рассказал директор певца Александр Зыкин.

При этом о месте проведения уведомят отдельно, добавил он в беседе с РИА Новости.

О смерти артиста стало известно ранее. Левкин ушел из жизни в возрасте 57 лет. Трагическую новость сообщила его супруга. Точная причина его ухода из жизни не раскрывалась.

Известно, что еще в начале 2000-х врачи обнаружили у Левкина онкологию лимфатической системы. Артист прошел тяжелый курс лечения, и смог справиться с заболеванием.

Левкин вошел в первый состав группы "На-На" в 1989 году. Некоторое время он выступал в качестве гитариста, а затем стал вокалистом музыкального коллектива.

