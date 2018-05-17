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Культура

17 мая 2018, 13:18

Большой фестиваль школ искусств пройдет в Москве в День защиты детей

культура фестивали дети

Главным событием Международного дня защиты детей в Москве 2 июня станет Большой фестиваль школ искусств. Более 500 учеников и педагогов школ искусств соберутся в этот день в саду "Эрмитаж".

Гости фестиваля смогут увидеть презентацию работ участников арт-лаборатории для воспитанников московских школ искусств. Школьники готовили проекты по таким направлениям, как арт-объект, арт-пространство, архитектура, бренд, граффити, музыка, перформанс и свет.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на фестивале они создадут 10-метровое граффити, арт-объект "Купола счастья", инклюзивное арт-пространство, мультимедийную проекцию "Магический сад" и проект "Твоя лаборатория ощущений".

На фестивале будут выступать музыканты симфонического и духового оркестров, а также участники и победители шоу "Голос". На тематических площадках пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, пленэры и занятия в художественных мастерских. Также гости фестиваля смогут пройти прослушивание и записаться в творческую школу. Мероприятия завершатся часовым концертом певца Мота.

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