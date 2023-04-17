Москва онлайн покажет обзор ярмарки современного и классического искусства "Арт Москва"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

18 апреля зрители Москвы онлайн смогут увидеть предпоказ самой престижной ярмарки современного и классического искусства в России – "Арт Москва".

Ярмарка пройдет в Гостином дворе. Она объединит коллекционеров, художников, ювелиров, дизайнеров и арт-деятелей со всей страны. Свои коллекции покажут более 150 галерей. На ярмарке можно будет увидеть как старинные иконы и барочную живопись, так и образцы современного экспериментального искусства.

Корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщается с организаторами, представителями галерей и гостями.

Для всех ярмарка будет работать с 19 по 23 апреля.

Смотрите прямую трансляцию 18 апреля в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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