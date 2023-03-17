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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную открытию обновленного Дома-музея Чехова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию после реставрации Дома-музея А. П. Чехова.

О реставрации и экспозиции обновленного музея расскажут:

  • руководитель департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова;
  • директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак;
  • руководитель научно-экспозиционного отдела Дома-музея А. П. Чехова Эрнест Орлов;
  • директор Музея МХАТ Софья Грачева.

Смотрите прямую трансляцию 20 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция

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