15:20События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную открытию обновленного Дома-музея Чехова
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
20 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная открытию после реставрации Дома-музея А. П. Чехова.
О реставрации и экспозиции обновленного музея расскажут:
- руководитель департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Елена Харламова;
- директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак;
- руководитель научно-экспозиционного отдела Дома-музея А. П. Чехова Эрнест Орлов;
- директор Музея МХАТ Софья Грачева.
Смотрите прямую трансляцию 20 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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