В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии режиссера Хуциева

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Режиссер Марлен Хуциев, снявший фильм "Весна на Заречной улице", находится в реанимации в Боткинской больнице под присмотром медиков.

"Марлен Мартынович в сознании, под контролем врачей, в надежных руках", – цитирует ТАСС представителя Союза кинематографистов РФ.

Ранее сообщалось, что у 93-летнего артиста выявили внутреннее кровотечение.

Народный артист СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации родился 4 октября 1925 года в Тифлисе. Среди его режиссерских работ "Градостроители", "Ляна", "Два Федора", "Июльский дождь" и "Застава Ильича". В 1977 году получил звание народного артиста РСФСР, в 1986 – народного артиста СССР.

Незадолго до Нового года СМИ сообщили о госпитализации Хуциева. Его отправили в больницу вместе с супругой. 4 января жена Хуциева скончалась в клинике.