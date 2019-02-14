В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии режиссера Хуциева

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Режиссер Марлен Хуциев направлен в реабилитационный центр после пребывания в больнице, сообщили Агентству "Москва" в Союзе кинематографистов России.

На реабилитации он будет находиться, скорее всего, до 23 февраля. Чувствует себя режиссер хорошо, уточнили в союзе.

Незадолго до Нового года СМИ сообщили о госпитализации Хуциева. Его отправили в больницу вместе с супругой. 4 января жена Хуциева скончалась в клинике.

Хуциев известен благодаря таким фильмам, как "Весна на Заречной улице", "Июльский дождь", "Был месяц май", "И все-таки я верю", "Послесловие", "Бесконечность", "Невечерняя".

В 1977 году получил звание народного артиста РСФСР, в 1986 – народного артиста СССР. Награжден медалью "За доблестный труд", орденом "Знак Почета", тремя орденами "За заслуги перед Отечеством".