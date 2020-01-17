"Современник" представит премьеру "Папы" Флориана Зеллера

Фото: Виктория Толстоганова и Сергей Гармаш. Фотография Сергея Петрова

В конце января на основной сцене "Современника" состоится премьера пьесы "Папа". Ее автор, французский писатель Флориан Зеллер, в 22 года написавший свой первый роман, получил славу драматурга стремительно. В 2016 году The Guardian назвала его самым ярким молодым драматургом нашего времени. Его пьесы переведены на многие языки и пользуются популярностью во всем мире. "Папа" – самая известная из них, отмеченная престижной премией "Мольер" и номинированная на британские театральные премии Theatre Awards UK и Evening Standart Theatre Awards. Ее уже поставили в театрах Европы, Америки и Японии.

На постановку этой пьесы Галиной Волчек был приглашен известный режиссер Евгений Арье, чьи спектакли, поставленные на сцене "Современника" ("Враги. История любви", и "Скрытая перспектива"), стали событиями для театральной Москвы.

В пьесе "Папа", жанр которой обозначен как трагифарс, сочетаются юмор, пронзительная трогательность и почти детективная интрига. Создатели спектакля отважно рассуждают на очень тонкие темы: что такое реальность, до какой степени она объективна и как происходящее вокруг отражается в нашем сознании?