Владимир Спиваков представит в ММДМ две программы к 250-летию Бетховена

Фото: предоставлено организаторами
Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России представят в Доме музыки две программы, приуроченные к 250-летию Людвига ван Бетховена.
1 февраля вместе с маэстро и его прославленным коллективом выступит победительница Международного конкурса пианистов в Лидсе Анна Цыбулева. А 2 февраля на сцену Светлановского зала в качестве солиста выйдет лауреат Международного конкурса имени Чайковского Александр Романовский.
250-летие со дня рождения Бетховена в этом году широко отмечается во всем мире. Однако интерес Владимира Спивакова к творчеству венского классика не обусловлен лишь юбилейной датой – его сочинения составляют значительную часть постоянного репертуара маэстро и Национального филармонического оркестра России.
Первый из февральских концертов Владимир Спиваков откроет редко исполняемой увертюрой "Освящение дома", написанной в 1822 году к инаугурации нового театра в Йозефштадте (предместье Вены). Затем прозвучат два фортепианных концерта Бетховена – отмеченные влиянием Моцарта и Гайдна произведения молодого виртуоза, только что приехавшего покорять Вену.
Сольную партию в концертах исполнит выпускница Московской консерватории и Академии музыки в Базеле Анна Цыбулева. Ее имя приобрело международную известность после победы на одном из самых престижных фортепианных соревнований в мире – Международном конкурсе в Лидсе (2015). Она стала второй женщиной-пианисткой в истории конкурса, завоевавшей золотую медаль.
"Такой замечательный талант, как у Анны, дарит уверенность, что конкурс продолжит предъявлять миру лучших пианистов еще многие годы", – сказала основательница состязания в Лидсе Фанни Уотерман. Цыбулева вышла на большую сцену еще в 10-летнем возрасте, участвовала во многих международных конкурсах и фестивалях. И каждый раз – с огромным успехом. С Национальным филармоническим оркестром России и Владимиром Спиваковым Анна Цыбулева выступит впервые.
В программу второго февральского вечера Владимир Спиваков включил Седьмую симфонию Бетховена (1812). Это одна из самых неординарных симфонических концепций композитора, встретившая противоречивую критику: одни называли ее самой ясной и мелодичной из симфоний, вторые – сочинением сумасшедшего. Чайковский предпочитал ее другим бетховенским симфониям, а Вагнер называл апофеозом танца. В наши дни этот шедевр по-прежнему привлекает и публику, и исполнителей.
В первом отделении концерта прозвучит последний фортепианный концерт Бетховена – его самый монументальный опус в этом жанре, получивший название "Император" за величественный характер музыки. Масштабность идей и образов, мощь звучания роднят этот концерт с симфонией. Ввиду своей, как сказал бы Лист (один из лучших его интерпретаторов), трансцендентной сложности "Император" по сей день покоряется лишь избранным.
Попытку покорить его на сцене Светлановского зала предпримет Александр Романовский – победитель международных конкурсов в Италии, лауреат конкурса имени Чайковского. New York Times причисляет его к лучшим пианистам современности и отмечает поразительное совершенство игры, творческую индивидуальность и благородный вкус. Активно выступая в разных странах и возглавляя Московский конкурс пианистов Владимира Крайнева, Александр живет преимущественно в Италии. Владимир Спиваков говорит о нем: "По мнению дирижера К. М. Джулини, с которым я солидарен, после А. Б. Микеланджели и М. Поллини в Италии такого пианиста не было и нет".
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