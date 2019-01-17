Disney снимет игровой ремейк мультфильма "Горбун из Нотр Дама"

Студия Disney начала работу над киноверсией мультфильма "Горбун из Нотр Дама", сообщает портал Deadline.
Сценарий к картине напишет лауреат премии Tony Дэвид Генри Хван, композиторами станут Алан Менкен и Стивен Шварц, которые писали музыку к оригинальному мультфильму. Продюсером проекта станет актер Джош Гад, который может сыграть и роль Квазимодо.
Новая версия "Горбуна из Нотр Дама" будет основана на одноименном мультфильме 1996 года и романе Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".
"Горбун из Нотр Дама" – 34-й анимационный полнометражный фильм студии Disney, вышедший 21 июня 1996 года. Фильм основан на романе Виктора Гюго , но в сюжет был внесен ряд изменений. Действие концентрируется на красивой цыганке-танцовщице Эсмеральде, сильном и влиятельном судье Клоде Фролло, который преследует ее и тайно влюблен, горбуне Квазимодо, который звонит в колокол в соборе Парижской Богоматери, и молодом капитане Фебе, также влюбленном в Эсмеральду.
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