Москва онлайн покажет обсуждение фильма "Французский вестник" с Аленой Долецкой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 ноября в кинотеатре "Художественный" состоится обсуждение фильма Уэса Андерсона "Французский вестник" с Аленой Долецкой. Зрители Москвы онлайн узнают о съемочном процессе, подборе актеров, тонкостях сюжета и многом другом.

"Французский вестник" – фильм-альманах с тремя сюжетными линиями, каждая из которых основана на публикациях вымышленного американского журнала.

Мировая премьера фильма "Французский вестник" состоялась на 74-м Каннском кинофестивале.

Обсуждение пройдет в рамках кинофестиваля, приуроченного ко дню рождения кинотеатра "Художественный". В ноябре ему исполнилось 112 лет.

Смотрите прямую трансляцию обсуждения 17 ноября в 21:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.