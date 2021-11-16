Директор Авраама Руссо прокомментировал планы Пригожина подать на певца в суд

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Директор Авраама Руссо Сергей в разговоре с Москвой 24 прокомментировал возможный иск продюсера Иосифа Пригожина.

Ранее в программе "Секрет на миллион" Авраам Руссо в интервью Лере Кудрявцевой намекнул, что продюсер Иосиф Пригожин якобы был заинтересован в покушении на него в 2006 году. Также певец сообщил, что расследование уголовного дела по этому поводу идет полным ходом и уже скоро его детали обнародуют.

После выхода передачи Пригожин заявил, что будет подавать на артиста в суд за клевету, и назвал его жуликом. Продюсер подчеркнул, что у него не было мотива вредить Руссо, поскольку он работал в качестве приглашенного менеджера со звездой.





Сергей директор Авраама Руссо Как подаст в суд, тогда Авраам будет комментарии давать. Пока ничего не было, все только на словах.

Покушение на Авраама Руссо произошло в августе 2006 года. Неизвестные обстреляли его автомобиль из автомата. Певца госпитализировали с пулевыми ранениями.

Сам артист рассказал, что тогда одна пуля попала ему в колено, а другая – в бедро. Руссо добавил, что после покушения пережил операцию длительностью в 3,5 часа. По словам певца, последствия тех событий он до сих пор на себе ощущает. В частности, в 2022 году его ожидает очередная операция на поврежденной ноге.