Директор Авраама Руссо прокомментировал планы Пригожина подать на певца в суд

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Директор Авраама Руссо Сергей в разговоре с Москвой 24 прокомментировал возможный иск продюсера Иосифа Пригожина.
Ранее в программе "Секрет на миллион" Авраам Руссо в интервью Лере Кудрявцевой намекнул, что продюсер Иосиф Пригожин якобы был заинтересован в покушении на него в 2006 году. Также певец сообщил, что расследование уголовного дела по этому поводу идет полным ходом и уже скоро его детали обнародуют.
После выхода передачи Пригожин заявил, что будет подавать на артиста в суд за клевету, и назвал его жуликом. Продюсер подчеркнул, что у него не было мотива вредить Руссо, поскольку он работал в качестве приглашенного менеджера со звездой.
Покушение на Авраама Руссо произошло в августе 2006 года. Неизвестные обстреляли его автомобиль из автомата. Певца госпитализировали с пулевыми ранениями.
Сам артист рассказал, что тогда одна пуля попала ему в колено, а другая – в бедро. Руссо добавил, что после покушения пережил операцию длительностью в 3,5 часа. По словам певца, последствия тех событий он до сих пор на себе ощущает. В частности, в 2022 году его ожидает очередная операция на поврежденной ноге.
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