Москва онлайн покажет вечер по случаю премьеры фильма "По щучьему велению"

Фото: кадр из фильма "По щучьему велению"; режиссер – Александр Войтинский; производство – СТВ

17 октября в киноцентре "Октябрь" состоится закрытый показ приключенческого фильма Александра Войтинского "По щучьему велению". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщаются с создателями киноленты.

Роли в фильме исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров, Сергей Бурунов, Тимофей Меренков и другие.

Всероссийская премьера намечена на 26 октября.

Смотрите прямую трансляцию 17 октября в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.