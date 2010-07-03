Мировые звезды выйдут на сцену Кремля во время VIII Международного фестиваля балета

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Фото: представлено пресс-службой ГКД
По сложившейся традиции Государственный Кремлевский дворец проводит в сентябре фестиваль, в рамках которого ведущие партии в спектаклях театра "Кремлевский балет" исполняют мировые звезды.
За время своего существования фестиваль был удостоен признания столичных зрителей и театральных критиков. В этот раз гостей снова ждет яркая программа.
Главные партии исполнят Мартина Ардуино и Марко Агостино (Театр "Ла Скала")
На сцене Кремлевского дворца развернется настоящая драма. Перед зрителями предстанет история невероятной любви, ревности и мести. Захватывающий сюжет, потрясающие красочные декорации, яркие костюмы – все в этой постановке прекрасно!
Главные партии исполнят Янела Пиньера (Национальный балет Кубы) и Луис Валле (Национальный балет Кубы, Балет "Опера де Ницц")
Это величественная постановка с безупречной хореографией, оригинальными декорациями и великолепным музыкальным сопровождением. История преисполнена страсти, неистовства. Вы закружитесь вместе с артистами в вихре безумного танца и получите огромную порцию эстетического наслаждения.
Главные партии исполнят Лаурретта Саммерскалес и Йона Акоста (Баварский государственный балет)
В каком бы театральном исполнении ни была поставлена самая популярная в мире рождественская сказка, она неизменно учит добру, заставляет восторгаться бесстрашием героев и рассказывает зрителю о настоящей любви. А в постановке театра "Кремлевский балет" она всегда вызывает бурный восторг зрителей. Великолепные декорации, безупречное хореографическое исполнение и участие талантливых юных танцоров – все это дарят артисты публике на сцене Кремлевского дворца.
Главные партии исполнят Полина Семионова (Берлинский государственный балет) и Даниэль Камарго (Национальный балет Нидерландов)
Балет "Жизель" – одна из тех постановок, которую должен увидеть каждый. Поистине шедевральное творение, созданное несколько веков назад, не только не утратило своей актуальности, но и стало визитной карточкой лучших мировых театров.
Главные партии исполнят Наташа Маир (Венский государственный балет) и Исаак Эрнандес (Английский Национальный балет)
Насладитесь высокой классикой жанра – признанной во всем мире постановкой балета "Лебединое озеро" в Кремлевском дворце. На ваших глазах оживет легенда о прекрасной и заколдованной принцессе Одетте. Классическая редакция балета и великолепные артисты взволнуют всех зрителей без исключения.
Билеты доступны по ссылке.
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