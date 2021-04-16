На Москве 24 выйдет новое шоу о преображении жилья "Интерьер, например"

Фото: пресс-служба канала Москва 24

На телеканале Москва 24 состоится премьера программы "Интерьер, например". Первый эфир пройдет в субботу, 17 апреля, в 14:15.

В новом шоу блогер – дизайнер интерьеров Алексей Лазар вместе с героями программы будет искать подходящие варианты интерьеров в каталогах и пытаться отремонтировать комнаты и квартиры своими руками. Ведущий программы и эксперты расскажут о лучших лайфхаках для преображения комнаты или небольшой квартиры. Герои программы – молодые люди, которые хотят превратить квартиры в стиле "бабушкин вариант" в современное и удобное жилье.

Превратить бабушкин сервант в стильный бар, сделать из старого холодильника арт-объект, собрать удобное кресло из автохлама – Алексей покажет, как простыми способами и без специальных профессиональных инструментов обновить и освежить устаревшую мебель, а также как грамотно использовать современные и недорогие, но качественные материалы и как увидеть в никому ненужных вещах новое и стильное интерьерное решение.

Даже если зритель программы – новичок в ремонте и дизайне, он сможет легко воспользоваться полученными советами и создать квартиру своей мечты.