Умерла американская актриса Ракель Уэлч

Фото: AP/Invision/Chris Pizzello

Американская актриса Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на менеджера актрисы.

Сообщается, что актриса умерла в среду, 15 февраля, в Лос-Анджелесе в результате непродолжительной болезни.

Уэлч прославилась в 1960-х годах, после выхода доисторической драмы "Миллион лет до нашей эры", в котором она сыграла роль пещерной женщины Лоаны, и фантастического фильма "Фантастическое путешествие" (обе картины 1966 года).

Ранее сообщалось о том, что народный артист России Евгений Шокин скончался в возрасте 78 лет в Кемерове. В связи со смертью актера в министерстве культуры высказали соболезнования его родным и близким.

До этого стало известно о том, что знаменитый американский композитор Берт Бакарак скончался на 95-м году жизни. Композитор умер у себя дома в Лос-Анджелесе. Смерть наступила по естественным причинам.

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