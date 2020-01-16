Закрытие сезона: 5 причин успеть увидеть шоу "Вернувшиеся"

Фото: предоставлено организаторами

Впервые старинный особняк в Дашковом переулке открыл двери для зрителей спектакля "Вернувшиеся" в декабре 2016-го, и за три года его успело посетить около 75 тысяч зрителей. В начале сентября авторы объявили о закрытии "Вернувшихся" в марте наступившего года. Почему стоит обязательно успеть посетить одно из самых ярких иммерсивных шоу страны?

В Россию жанр иммерсивного театра пришел около 10 лет назад. Самыми популярными постановками стали оригинальные проекты, созданные командами отечественных продюсеров и мастеров театрального искусства. Одно из таких шоу – "Вернувшиеся". Постановка была номинирована на премию "Золотая маска" в 2018 году и собрала десятки лестных отзывов как театральных критиков, так и зрителей. Сюжет "Вернувшихся" основан на пьесе скандинавского драматурга Генрика Ибсена "Привидения".

Полное погружение в происходящее. Для того чтобы зритель смог полностью погрузиться в атмосферу действа и отдаться движениям сюжетных линий, организаторы шоу создали все возможное. В мире "Вернувшихся" гостю иногда может показаться, что его точно "изъяли" из привычной реальности и поместили в плоскость представления, где действуют свои законы.

Последовательность сюжета выбирает зритель. На протяжении всего спектакля выбор того, в каком направлении будет развиваться сюжет, остается именно за зрителем. Совершенно точно можно сказать, что одного просмотра будет недостаточно. По словам тех, кто был на "Вернувшихся" несколько раз, каждое новое посещение особняка Дашкова – это открытие как в сюжете или игре актеров, так и в себе самом.

Смелость. Спектакль "Вернувшиеся" наполнен смелыми сценами, которые одновременно вызывают чувства стыда и неподдельного интереса. Многие откровенные эпизоды кажутся запретными и непозволительными, но в тоже время граничат с чистым искусством. Без этих сцен шоу было бы невозможным и пустым.



Фото: предоставлено организаторами

Адаптация классического сюжета. "Вернувшиеся" – это новый взгляд на пьесу норвежского драматурга Генрика Ибсена "Привидения". Ценители скандинавских семейных драм и запутанных сюжетов обязательно оценят современную адаптацию и откроют для себя, возможно, знакомую историю с совершенно новой стороны.

Спецэффекты. Это не только современный, свежий взгляд на возможности и границы театра, но и активное использование современных технологий и специальных эффектов. Разработанные для шоу манипуляции звуком и светом усиливают ощущение полного погружения в происходящее и прекрасно дополняют общую атмосферу.

Иммерсивный театр дарит гостям уникальную возможность вовлечься в действие не только эмоционально, но и физически: чувствовать запахи и прикосновения, исследовать пространство на ощупь, взаимодействовать с актерами и прожить собственную сюжетную линию. "Вернувшиеся" – это незабываемый театральный опыт, который подарит множество эмоций как зрителям, привыкшим к планомерному течению актов классического театра, так и тем, кто жаждет экспериментов и хочет, чтобы его удивили.