Артисты из 20 стран примут участие в "Международном дне русского романса" в Кремле

Фото: пресс-служба Кремлевского дворца

1 февраля в Большом зале Кремлевского дворца пройдет концерт из цикла "Звезды "Романсиады" в Кремле" – программа "Международный день русского романса". Зрителей ждут выступления лучших исполнителей романса из 20 стран: России, Италии, США, Чили, Германии, Китая, Дании и других.

Когда-то, больше двухсот лет назад, в гостиных и музыкальных салонах зазвучал русский романс, соединивший в себе многое: распевность русской лирической песни, изысканность и глубину русского поэтического слова, благородство русской мелодики, достижения европейской музыки и удаль цыганского пения... Но ныне русский романс – принадлежность не только нашей культуры: его любят, знают и поют во многих странах, он понятен и востребован, потому что говорит сердцем.

Программа "Международный день русского романса" ежегодно представляет на главной сцене страны лучших романсовых исполнителей мира. Каждый год мы встречаем все новых и новых артистов, говорящих на разных языках, но с увлечением поющих по-русски. Этот уникальный проект, аналогов которому нет, получил патронат Всемирной организации "ЮНЕСКО" и стал одним из победителей в конкурсе президентских грантов 2019 года.

Лучших исполнителей из 20 стран будут встречать российские вокальные звезды, а выступления вокалистов поддержат Большой сводный оркестр под управлением Дмитрия Дмитриенко, одного из лучших музыкантов России, и блистательный шоу-балет "Валери". Автор и ведущая – заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская.