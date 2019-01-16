Истринские артефакты возрастом 4,5 тысячи лет хотят передать Историческому музею

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Найденные в подмосковной Истре артефакты возрастом 4500 лет передадут в один из местных музеев. Пока археологи рассматривают вариант сотрудничества с Историческим музеем в Москве.

"Находки будут переданы в ближайший музей Истры и, возможно, в федеральные музеи. У нас были разговоры с Историческим музеем, потому что класс находок очень серьезный", – сказала заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в Истре во время подготовки к строительству Международной школы Wunderpark был обнаружен некрополь фатьяновской культуры, в том числе различные артефекты – боевые топоры, ритуальный топор-клин из камня, погребальные сосуды, наконечники стрел и дротиков.

