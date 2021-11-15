Москва онлайн покажет общение со знаменитостями на кинофестивале в "Художественном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

16 ноября в кинотеатре "Художественный" состоится светский показ фильма "Французский вестник" режиссера Уэса Андерсона. Впервые фильм был представлен в этом году на Каннском кинофестивале в номинации "Золотая пальмовая ветвь".

Корреспондент Москвы онлайн в прямом эфире пообщается с именитыми гостями, в числе которых ожидаются Андрей Малахов, Ольга Свиблова, Дарья Мороз, Ксения Собчак, Евгений Стычкин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и другие.

Кинопоказ пройдет в рамках фестиваля, приуроченного ко дню рождения кинотеатра "Художественный". В ноябре ему исполнилось 112 лет.

Смотрите прямую трансляцию 16 ноября в 19:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.