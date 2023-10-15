Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет

Фото: vk.com/Гавриил Лубнин. Художник.

Художник и поэт Гавриил Лубнин скончался в возрасте 54 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе арт-центра "Гаркундель" в социальной сети "ВКонтакте".

" <...> несколько часов назад ушел из жизни наш друг, художник, несколькими работами которого украшен наш арт-центр, оформитель ряда альбомов группы "АукцЫон", блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин", – говорится в тексте.

Уточняется, что в последние годы Лубнин страдал клинической депрессией и лечился в стационаре. Он выписался из него несколько дней назад.

Гавриил Лубнин родился 14 апреля 1969 года. Он сотрудничал как автор нескольких песен с группой "Чирвонцы" и как художник с группой "АукцЫон".

Помимо этого, мужчина был участником многих художественных выставок. Его работы хранятся в доме-музее Чуковского в Переделкино, а также в частных коллекциях в России, США, Франции, Германии и других странах.