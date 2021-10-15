Актер из "Игры в кальмара" оценил клип якутского дизайнера с матрешкой-убийцей

Фото: instagram.com/designbyfeo
Актер Хо Сон-тхэ из южнокорейского сериала "Игра в кальмара" оценил в своем Instagram работу графического дизайнера из Якутии Феоктиста Алексеева, который показал, как бы выглядел сериал о жестокой игре на выживание в России.
В видеоролике дизайнера матрешка-убийца с горящими глазами стоит напротив типичного панельного дома. Съемка идет от игрока, который должен добежать до матрешки пока она отвернута.
Эту работу Хо Сон-тхэ, сыгравший в сериале злодея-гангстера, опубликовал у себя на странице и подписал: "Лучший", "Молодец". Актер знает русский язык, так как несколько лет работал в РФ.
Ранее стало известно, что южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хек набрал 111 миллионов поклонников, став самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.
Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.
Якутский дизайнер переснял эпизод из сериала "Игра в кальмара" в русских декорациях
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