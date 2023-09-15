Москва онлайн покажет музыкальный перформанс в рамках фестиваля "Скетчкультура"

Фото: vk.com/enformance

16 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть концерт Андрея Пастуха и перформанс Slow motion от танцевального театра "Энформанс" в рамках фестиваля "Скетчкультура".

Участники будут не только слушать фортепьянную музыку и наслаждаться танцем, но и делать наброски. После представления будут проведены выставка работ и голосование. Авторы лучших рисунков получат призы.

Смотрите прямую трансляцию 16 сентября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.