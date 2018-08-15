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Культура

15 августа, 17:43

Центральной площадкой акции "Ночь кино" станет парк "Зарядье"

культура кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральной площадкой акции "Ночь кино", которая пройдет 25 августа, станет парк "Зарядье", сообщает портал мэра и правительства Москвы. На его территории пройдет церемония вручения приза мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве".

Всего в рамках акции, которая проводится в третий раз и носит характер всероссийской, запланировано 330 различных мероприятий. Среди них бесплатные показы картин "Танки", "Рубеж" и "Последний богатырь". Также покажут ролик Российского военно-исторического общества к 75-летию Курской битвы.

В летних кинотеатрах "Пионер" в Парке Горького и Сокольниках ночь посвятят творчеству Станислава Говорухина. В первом покажут фильм "Асса", где актер исполнил одну из заглавных ролей, а в Сокольниках" – снятый им мини-сериал "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" по роману Марка Твена.

"Ночь кино" охватывает все регионы страны, ее частью станут тысяча участников и более 1,5 тысячи мероприятий. Рекордсменом по количеству площадок акции стал Краснодарский край – заявлено свыше 300 площадок.

Всего в акции уже по традиции примут участие более 700 тысяч человек.

Акция первые прошла летом 2016 года, ее поддержали Фонд кино и Минкульт, они же стали организаторами. В кинотеатрах и музеях во время "Ночи кино" проходят концерты и кинопоказы.

В 2017 году в Москве в акции участвовали более 35 тысяч человек. По всему городу прошли 446 мероприятий. Столичную акцию посвятили 870-летию Москвы. В кинозалах прошли предпремьерные показы картин "Аритмия", "Гоголь. Начало" и "Про любовь. Только для взрослых".

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