Москва 24: что отличает столицу России от Лондона, Парижа, Берлина и Рима

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16 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Город культурных ценностей: как сохраняют наследие в Москве и других европейских столицах".

Международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwС) провела масштабное сравнительное исследование о культурном

наследии Москвы, Лондона, Парижа, Берлина и Рима. О результатах исследования, главных отличиях Москвы от других столиц и многом другом расскажут:



руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов;

старший менеджер практики оказания услуг государственным органам и публичным организациям консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwС) Ксения Повещенко.

Смотрите трансляцию 16 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.