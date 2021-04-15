Москва онлайн: Андрей Звягинцев расскажет о книге, посвященной фильму "Левиафан"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

16 апреля в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" состоится презентация книги "Левиафан. Разбор по косточкам". О работе над проектом расскажут автор Максим Марков, продюсер Андрей Новиков и режиссер фильма "Левиафан" Андрей Звягинцев. В качестве модератора встречи выступит кинокритик Антон Долин.

В основе книги "Левиафан. Разбор по косточкам" лежит 30-часовое интервью с Андреем Звягинцевым, в котором режиссер подробно рассказал о работе над кинокартиной и разобрал каждый кадр. В книге представлены описания и объяснения более 700 кадров.

Премьера фильма "Левиафан" состоялась на Каннском фестивале в 2014 году. Картина получила приз за лучший сценарий. В 2015 году лента удостоилась премии "Золотой глобус" и была номинирована на "Оскар".

Смотрите прямую трансляцию 16 апреля в 22:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.