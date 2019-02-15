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17:53

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Пресс-секретарь Машкова опровергла информацию о завершении кинокарьеры актера

"Буря в стакане". Пресс-секретарь Машкова прокомментировала его уход из кино

культура

17:53

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Пресс-секретарь актера Владимира Машкова опровергла информацию о том, что он уходит из кино. По словам Ольги Андрейкиной, артист делает перерыв в съемках.

"Нет, не уходит. Просто сейчас не снимается. Он в сюжете это ровно и сказал. Я вообще не очень понимаю, почему такой эффект произвела новость", – цитирует пресс-секретаря RT.

Андрейкина назвала ажиотаж, связанный с этой новостью, "бурей в стакане воды", отметив, что Машков говорил об этом много раз, начиная с первого дня работы в театре.

"Он говорил, что у него сейчас нет времени сниматься, потому что он очень занят в театре", – добавила Андрейкина.

"Кино – это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", – ранее заявил артист в интервью "Пятому каналу".

В этом году запланирован выход двух киноработ с участием Машкова.

культура

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