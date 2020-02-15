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16:47

Владимир Машков уходит из кино

культура

16:47

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Машков объявил о временном уходе из кинематографа. Это связно с тем, что работа артиста на должности руководителя Московского театра-студии Олега Табакова не дает возможности принимать участие в других проектах.

"Кино – это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", – цитирует "Пятый канал" артиста.

Владимир Машков родился в 1963 году. Его дебютом в кино стала картина "Зеленый огонь козы". Актер известен как исполнитель главных ролей в фильмах "Лимита" Дениса Евстигнеева, "Подмосковные вечера" Валерия Тодоровского, "Вор" Павла Чухрая. Он также исполнил роли в ряде голливудских лент, включая "Танцы в "Голубой игуане", "Американская рапсодия", "15 минут славы" и "В тылу врага".

В качестве режиссера Машков впервые выступил в 1997 году, сняв фильм "Сирота казанская". А в 2004 году вышла его вторая режиссерская работа – "Папа". В прошлом году он возглавил Московский театр-студию Олега Табакова после смерти ее основателя и руководителя. В январе сыграл главную роль в спектакле "Матросская Тишина" по пьесе Александра Галича.

культура

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