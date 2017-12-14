Выставка Исторического музея о РЖД открылась на Казанском вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка, приуроченная к 180-летию железных дорог России, открылась в зале царской башни Казанского вокзала Москвы.

По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, проект стал результатом партнерства РЖД и музея. На выставке представлены материалы, помогающие лучше понять историю РЖД. Это картины разных эпох, плакаты, фото известных магистралей, лубочные картинки, сообщает ТАСС. Экспозицию разбили на девять важнейших периодов становления отрасли – от рождения основных железнодорожных магистралей до строительства БАМа.

Левыкин подчеркнул, что история РЖД – это история нашего государства. Многие события в стране связаны с железными дорогами, в том числе Великая Отечественная война или революция, заключил он.