Выставка Исторического музея о РЖД открылась на Казанском вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выставка, приуроченная к 180-летию железных дорог России, открылась в зале царской башни Казанского вокзала Москвы.
По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, проект стал результатом партнерства РЖД и музея. На выставке представлены материалы, помогающие лучше понять историю РЖД. Это картины разных эпох, плакаты, фото известных магистралей, лубочные картинки, сообщает ТАСС. Экспозицию разбили на девять важнейших периодов становления отрасли – от рождения основных железнодорожных магистралей до строительства БАМа.
Левыкин подчеркнул, что история РЖД – это история нашего государства. Многие события в стране связаны с железными дорогами, в том числе Великая Отечественная война или революция, заключил он.
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